Индонезия возобновила поиски 80 пропавших без вести после оползня, унесшего жизни 10 человек в Западной Яве

Индонезийские власти возобновили поисково-спасательные мероприятия в отношении 80 человек, числящихся пропавшими без вести после оползня, в результате которого погибли 10 человек в жилом районе провинции Западная Ява.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters

Оползень, произошедший рано утром в в минувшую субботу, был вызван проливными дождями, начавшимися днем ранее. Метеорологическое агентство предупредило, что осадки могут продолжаться в течение недели как в самой провинции, так и в ряде других регионов страны.

36-летний местный житель Деди Курниаван рассказал, что это был первый столь крупный оползень, свидетелем которого он стал в деревне Пасир-Лангу - холмистой местности примерно в 100 километрах (60 милях) к юго-востоку от столицы Индонезии Джакарты.