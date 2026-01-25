Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Индонезия возобновила поиски 80 пропавших без вести после оползня, унесшего жизни 10 человек в Западной Яве

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 08:45
    Индонезия возобновила поиски 80 пропавших без вести после оползня, унесшего жизни 10 человек в Западной Яве

    Индонезийские власти возобновили поисково-спасательные мероприятия в отношении 80 человек, числящихся пропавшими без вести после оползня, в результате которого погибли 10 человек в жилом районе провинции Западная Ява.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters

    Оползень, произошедший рано утром в в минувшую субботу, был вызван проливными дождями, начавшимися днем ранее. Метеорологическое агентство предупредило, что осадки могут продолжаться в течение недели как в самой провинции, так и в ряде других регионов страны.

    36-летний местный житель Деди Курниаван рассказал, что это был первый столь крупный оползень, свидетелем которого он стал в деревне Пасир-Лангу - холмистой местности примерно в 100 километрах (60 милях) к юго-востоку от столицы Индонезии Джакарты.

