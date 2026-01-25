İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində itkin düşən 80 nəfərin axtarışı bərpa edilib

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 09:10
    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində itkin düşən 80 nəfərin axtarışı bərpa edilib

    İndoneziya hakimiyyəti Qərbi Yava vilayətinin yaşayış məhəlləsində baş vermiş sürüşmə nəticəsində 10 nəfərin həlak olduğu, 80 nəfərin isə itkin düşdüyü hadisə ilə bağlı axtarış-xilasetmə tədbirlərini bərpa edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    Ötən şənbə günü səhər saatlarında baş verən sürüşmə bir gün öncə başlayan leysan yağışları səbəbindən yaranıb. Meteorologiya agentliyi bildirib ki, yağıntılar həm vilayətdə, həm də ölkənin digər bölgələrində bir həftə ərzində davam edə bilər.

    İndoneziya Torpaq sürüşməsi axtarış
    Индонезия возобновила поиски 80 пропавших без вести после оползня, унесшего жизни 10 человек в Западной Яве

    Son xəbərlər

    09:13

    Samuxda mikroavtobus aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    09:10

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində itkin düşən 80 nəfərin axtarışı bərpa edilib

    Digər ölkələr
    08:50

    KİV: ABŞ Rusiya ilə Avropa arasında etimadı gücləndirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:32

    Yaponiya hökuməti bazar spekulyasiyalarına qarşı tədbirlər görməyə başlayıb

    Digər ölkələr
    08:13

    Türkiyədə nişan mərasimində 113 nəfər dəm qazından zəhərlənib

    Region
    07:50

    "Times": Rusiya Ukraynadakı ərazi məsələlərinə dair ABŞ ilə razılığa gəlməyə məcbur olub

    Digər ölkələr
    07:17

    Minneapolis meri məhkəmədən miqrantlara qarşı əməliyyatları dayandırmağı tələb edib

    Digər ölkələr
    06:48

    Britaniyada FTB-nin analoqu yaradılır

    Digər ölkələr
    06:21

    Rəsmi Moskva: Rusiya və ABŞ normal həyata qayıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti