    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 16 nəfərə çatıb

    • 25 yanvar, 2026
    • 15:11
    İndoneziyanın Qərbi Yava əyalətində baş verən torpaq sürüşməsi qurbanlarının sayı 16-ya çatıb.

    "Report" bu barədə "Xinhua" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Regional polis sözçüsü meyitlərin Qərbi Bandunqun Çisarua ərazisində aşkarlandığını bildirib. Tapılan 16 meyitdən yalnız yeddisinin şəxsiyyəti müəyyən edilib. Qalan qurbanların kimliyi DNT testi vasitəsilə müəyyən edilir və şəxsiyyəti naməlum olan meyitlər müvəqqəti yerli xəstəxanada saxlanılır.

    Bundan əvvəl İndoneziya Milli Axtarış və Xilasetmə Agentliyi (NSA) dağıntılar altında qaldığı güman edilən təxminən 80 nəfəri axtarmaq üçün təxminən 250 nəfərlik heyət göndərmişdi.

    İndoneziya Torpaq sürüşməsi
    Число погибших при оползне в Индонезии достигло 16
    Death toll rises to 16 following landslide in Indonesia's West Java

