    Бельгия обсудит с Эстонией вопрос аренды тюремных мест для заключенных мигрантов

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 16:24
    Бельгия обсудит с Эстонией вопрос аренды тюремных мест для заключенных мигрантов

    Министры юстиции Бельгии Аннелис Верлинден и министр по вопросам убежища и миграции Аннелин ван Боссёйт отправились в Эстонию с двухдневным визитом для обсуждения вопроса о предоставлении возможности аренды тюремных учреждений с целью содержания там заключенных мигрантов.

    Как передает Report, об этом пишет издание Le Soir.

    Перед поездкой они в совместном заявлении описали Эстонию как страну со строгим соблюдением правового режима и уважением прав человека, что "делает ее подходящим кандидатом для сотрудничества".

    Содержание заключенных мигрантов в тюрьмах за пределами Бельгии станет "надлежащим исполнением приговора" и значительно повысит эффективность тюремной системы в стране. "Это также позволит нам лучше и эффективнее инвестировать в программы поддержки заключенных, чтобы они смогли найти свое место в обществе после отбытия наказания", - отметила министр юстиции.

    Помимо Эстонии, также рассматривается обсуждение этого вопроса и с Албанией.

