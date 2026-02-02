Зеленский ожидает принятия ЕС 20-го пакета санкций против России в конце февраля
- 02 февраля, 2026
- 16:39
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Европейский союз примет 20-й пакет санкций против России в конце февраля.
Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава украинского государства написал в понедельник в своем Telegram-канале.
"Уже сейчас видим, что многие наши предложения учтены", - подчеркнул Зеленский.
Он также сообщил о подписании указа о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть, а также против лиц, причастных к кибератакам на Украину и ее партнеров.
