Зеленский ожидает принятия ЕС 20-го пакета санкций против России в конце февраля

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Европейский союз примет 20-й пакет санкций против России в конце февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава украинского государства написал в понедельник в своем Telegram-канале.

"Уже сейчас видим, что многие наши предложения учтены", - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил о подписании указа о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть, а также против лиц, причастных к кибератакам на Украину и ее партнеров.