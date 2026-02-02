Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Зеленский ожидает принятия ЕС 20-го пакета санкций против России в конце февраля

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 16:39
    Зеленский ожидает принятия ЕС 20-го пакета санкций против России в конце февраля

    Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Европейский союз примет 20-й пакет санкций против России в конце февраля.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава украинского государства написал в понедельник в своем Telegram-канале.

    "Уже сейчас видим, что многие наши предложения учтены", - подчеркнул Зеленский.

    Он также сообщил о подписании указа о введении санкций против компаний, обслуживающих российский танкерный флот и перевозящих подсанкционную нефть, а также против лиц, причастных к кибератакам на Украину и ее партнеров.

