    ММ утвердил в I чтении критерии постановки на налоговый учет нерезидентов

    Милли Меджлис
    • 02 февраля, 2026
    • 16:24
    Милли Меджлис утвердил в первом чтении критерии постановки на налоговый учет нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю на территории Азербайджана.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в Налоговый кодекс, а также в законы "О банках" и "О таможенном тарифе" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии парламента.

    Согласно изменениям, нерезиденты, осуществляющие электронную торговлю через интернет-информационные ресурсы и получающие доход от оказания работ и услуг покупателям, находящимся в Азербайджане, при отсутствии налогового учета подлежат постановке на налоговый учет в электронном порядке в течение 30 дней, если их оборот за календарный год превышает эквивалент 10 тысяч долларов США в манатном эквиваленте.

    Для нерезидентов, чей оборот ниже указанного порога, постановка на налоговый учет в электронном порядке будет носить добровольный характер.

    При этом оказание консультационных, юридических, финансовых, бухгалтерских, дизайнерских и инженерных услуг посредством электронной почты и других интерактивных средств связи, обучение и тренинги в режиме реального времени через интернет, а также услуги по онлайн-бронированию билетов на научные, образовательные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия не считаются услугами, оказываемыми в порядке электронной торговли для целей данной статьи.

    По итогам обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    MM qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları ilk oxunuşda qəbul edib
    Лента новостей