ММ утвердил в I чтении критерии постановки на налоговый учет нерезидентов

Милли Меджлис утвердил в первом чтении критерии постановки на налоговый учет нерезидентов, осуществляющих электронную торговлю на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Налоговый кодекс, а также в законы "О банках" и "О таможенном тарифе" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии парламента.

Согласно изменениям, нерезиденты, осуществляющие электронную торговлю через интернет-информационные ресурсы и получающие доход от оказания работ и услуг покупателям, находящимся в Азербайджане, при отсутствии налогового учета подлежат постановке на налоговый учет в электронном порядке в течение 30 дней, если их оборот за календарный год превышает эквивалент 10 тысяч долларов США в манатном эквиваленте.

Для нерезидентов, чей оборот ниже указанного порога, постановка на налоговый учет в электронном порядке будет носить добровольный характер.

При этом оказание консультационных, юридических, финансовых, бухгалтерских, дизайнерских и инженерных услуг посредством электронной почты и других интерактивных средств связи, обучение и тренинги в режиме реального времени через интернет, а также услуги по онлайн-бронированию билетов на научные, образовательные, культурные, спортивные и развлекательные мероприятия не считаются услугами, оказываемыми в порядке электронной торговли для целей данной статьи.

По итогам обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.