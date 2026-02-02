Российский дрон ударил по рынку в Харькове: есть пострадавшие

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Другие страны
    02 февраля, 2026
    16:58
    Российские войска нанесли удар беспилотником по рынку в одном из районов Харькова в Украине.

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Терехов.

    По его словам, около 14:30 по местному времени российский боевой дрон нанес удар по Слободскому району Харькова, снаряд упал на территории местного рынка.

    В результате атаки пострадали два человека. Также сообщается о повреждении нескольких торговых павильонов.

    Украина российско-украинская война БПЛА Харьковская область Россия
