Российский дрон ударил по рынку в Харькове: есть пострадавшие
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 16:58
Российские войска нанесли удар беспилотником по рынку в одном из районов Харькова в Украине.
Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, около 14:30 по местному времени российский боевой дрон нанес удар по Слободскому району Харькова, снаряд упал на территории местного рынка.
В результате атаки пострадали два человека. Также сообщается о повреждении нескольких торговых павильонов.
