Российский дрон ударил по рынку в Харькове: есть пострадавшие

Российские войска нанесли удар беспилотником по рынку в одном из районов Харькова в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, около 14:30 по местному времени российский боевой дрон нанес удар по Слободскому району Харькова, снаряд упал на территории местного рынка.

В результате атаки пострадали два человека. Также сообщается о повреждении нескольких торговых павильонов.