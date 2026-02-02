Rusiya ordusu Xarkovda bazara zərbə endirib, yaralılar var
- 02 fevral, 2026
- 17:10
Rusiya qoşunları Ukraynanın Xarkov şəhərinin rayonlarından birində bazara pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə zərbə endirib.
"Report" Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər meri İqor Terexov sosial şəbəkələrdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, təxminən yerli vaxtla saat 14:30 radələrində Rusiyaya məxsus dron Xarkovun Slobodskoy rayonuna zərbə endirib, mərmilər yerli bazarın ərazisinə düşüb.
Hücum nəticəsində iki nəfər yaralanıb və bir neçə ticarət pavilyonu zədələnib.
