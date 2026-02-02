İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    • 02 fevral, 2026
    Rusiya ordusu Xarkovda bazara zərbə endirib, yaralılar var

    Rusiya qoşunları Ukraynanın Xarkov şəhərinin rayonlarından birində bazara pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə zərbə endirib.

    "Report" Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər meri İqor Terexov sosial şəbəkələrdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, təxminən yerli vaxtla saat 14:30 radələrində Rusiyaya məxsus dron Xarkovun Slobodskoy rayonuna zərbə endirib, mərmilər yerli bazarın ərazisinə düşüb.

    Hücum nəticəsində iki nəfər yaralanıb və bir neçə ticarət pavilyonu zədələnib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Xarkova PUA hücumu
    Российский дрон ударил по рынку в Харькове: есть пострадавшие

