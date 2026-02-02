Центр управления движением судов предупредил о штормовой погоде в акватории Каспия

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Инфраструктура
    • 02 февраля, 2026
    • 16:31
    Центр управления движением судов при Государственном морском и портовом агентстве предупредил суда о штормовой погоде в акватории Каспийского моря.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство, с вечера 3 февраля в акватории Каспийского моря прогнозируется северо-западный и северный ветер, который продлится до утра 5 февраля.

    Ожидается усиление ветра до 18–23 м/с, местами - до 25–30 м/с, а в открытом море порывы могут достигать 32–34 м/с.

    Высота волн прогнозируется на уровне 3–4 метров с последующим увеличением до 5–7 метров.

    Лента новостей