    Azərbaycanın daha bir boksçusu "Strandja" turnirində növbəti mərhələyə yüksəlib

    Fərdi
    • 25 fevral, 2026
    • 21:08
    Azərbaycanın daha bir boksçusu Strandja turnirində növbəti mərhələyə yüksəlib

    Azərbaycan boksçusu Məhəmmədəli Aşırəliyev Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada "Strandja" beynəlxalq turnirində növbəti qələbəsini qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, 60 kq-da mübarizə aparan milli üzvü 1/8 finalda Yazal Hussam Seyfeli (Misir) mübarizədən kənarlaşdırıb.

    O, rəqibini 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27) hesabı ilə məğlub edib. Azərbaycan çempionu 1/4 finalda Ayder Abduraimovla (Ukrayna) döyüşəcək. Görüş fevralın 27-də olacaq.

    Qeyd edək ki, Aşırəliyevdən öncə Bilalhəbaşi Nəzərovla (50 kq) Zidan Hünbətov (55 kq) 1/4, Malik Həsənov (65 kq) 1/8 finala vəsiqə qazanıb.

