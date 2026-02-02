Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    • 02 февраля, 2026
    • 07:43
    Стоимость биткоина опустилась ниже $75 тыс. впервые с апреля 2025 года

    Цена биткоина опустилась ниже $75 тыс. впервые с 7 апреля 2025 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

    По данным на 07:30 по бакинскому времени, стоимость криптовалюты составляла $74 859,9 (минус 4,89%).

    К 07:35 биткоин замедлил снижение и торговался на уровне $74 865 (минус 4,88%).

    биткоин биржа Binance
