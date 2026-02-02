İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    "Bitcoin"in qiyməti 2025-ci ilin aprelindən bəri ilk dəfə 75 min dollardan aşağı düşüb

    Maliyyə
    • 02 fevral, 2026
    • 08:05
    "Bitcoin"in qiyməti 2025-ci il aprelin 7-dən bəri ilk dəfə 75 min dollardan aşağı düşüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu, "Binance" platformasının göstəricilərindən aydın olur.

    Bakı vaxtı ilə saat 07:30-da kriptovalyutanın dəyəri 74 859,9 dollar (- 4,89%) təşkil edib.

    Saat 07:35-də isə "Bitcoin"in enişi zəifləyib və 74 865 dollar (- 4,88%) səviyyəsində ticarət olunub.

    kriptovalyuta dəyər itirmə
    Стоимость биткоина опустилась ниже $75 тыс. впервые с апреля 2025 года

