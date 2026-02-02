"Bitcoin"in qiyməti 2025-ci ilin aprelindən bəri ilk dəfə 75 min dollardan aşağı düşüb
Maliyyə
- 02 fevral, 2026
- 08:05
"Bitcoin"in qiyməti 2025-ci il aprelin 7-dən bəri ilk dəfə 75 min dollardan aşağı düşüb.
"Report"un məlumatına görə, bu, "Binance" platformasının göstəricilərindən aydın olur.
Bakı vaxtı ilə saat 07:30-da kriptovalyutanın dəyəri 74 859,9 dollar (- 4,89%) təşkil edib.
Saat 07:35-də isə "Bitcoin"in enişi zəifləyib və 74 865 dollar (- 4,88%) səviyyəsində ticarət olunub.
Son xəbərlər
08:11
Həftənin ilk günü Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıbİnfrastruktur
08:05
"Bitcoin"in qiyməti 2025-ci ilin aprelindən bəri ilk dəfə 75 min dollardan aşağı düşübMaliyyə
07:47
Avstraliya ABŞ-də keçirilən təlimlərə hərbi təyyarələr və yüzlərlə pilot göndəribDigər ölkələr
07:22
Ümumi təhsil müəssisələrində qış tətili başa çatıbElm və təhsil
06:46
Tramp Kennedi Mərkəzinin təmir işləri üçün bağlandığını açıqlayıbDigər ölkələr
06:23
Venesuela mayeləşdirilmiş neft qazının ilk partiyasını ixrac edibDigər ölkələr
05:51
Foto
Nyu-Yorkda dondurucu soyuqlar səbəbindən 14 nəfər ölübDigər ölkələr
05:19
Sorğu: Yaponiyada hakim koalisiya parlamentdə 465 yerdən 300-nü əldə edəcəkDigər ölkələr
04:50