Трамп анонсировал закрытие Кеннеди-центра на реконструкцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что главный театрально-концертный комплекс Вашингтона, известный до недавнего времени как Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, в июле будет закрыт примерно на два года для проведения реконструкции.

Как передает Report, соответствующую публикацию американский лидер разместил на своей странице в соцсети Truth Social

Упомянутая площадка, которая с 18 декабря 2025 года стала официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа, "будет закрыта 4 июля 2026 года". По словам Трампа, если комплекс будет временно закрыт на "реконструкцию, обновление и полную перестройку, он сможет, без сомнения, стать самым лучшим центром исполнительских искусств в своем роде в мире".

Ранее, по словам главы Белого дома, эксперты провели оценку состояние здания. Их выводы, указал Трамп, свидетельствуют о том, что "самый быстрый путь привести центр Кеннеди и Трампа на высочайший уровень успеха, красоты и величия - это прекратить представления примерно на два года". После этого будет запланировано "торжественное открытие, которое будет соперничать и превосходить то, что происходило прежде на таких площадках", написал Трамп.

Он подчеркнул, что временное прекращение публичных мероприятий в комплексе позволит провести реконструкцию быстрее и эффективнее.