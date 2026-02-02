Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Трамп анонсировал закрытие Кеннеди-центра на реконструкцию

    • 02 февраля, 2026
    • 06:39
    Трамп анонсировал закрытие Кеннеди-центра на реконструкцию

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главный театрально-концертный комплекс Вашингтона, известный до недавнего времени как Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, в июле будет закрыт примерно на два года для проведения реконструкции.

    Как передает Report, соответствующую публикацию американский лидер разместил на своей странице в соцсети Truth Social

    Упомянутая площадка, которая с 18 декабря 2025 года стала официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа, "будет закрыта 4 июля 2026 года". По словам Трампа, если комплекс будет временно закрыт на "реконструкцию, обновление и полную перестройку, он сможет, без сомнения, стать самым лучшим центром исполнительских искусств в своем роде в мире".

    Ранее, по словам главы Белого дома, эксперты провели оценку состояние здания. Их выводы, указал Трамп, свидетельствуют о том, что "самый быстрый путь привести центр Кеннеди и Трампа на высочайший уровень успеха, красоты и величия - это прекратить представления примерно на два года". После этого будет запланировано "торжественное открытие, которое будет соперничать и превосходить то, что происходило прежде на таких площадках", написал Трамп.

    Он подчеркнул, что временное прекращение публичных мероприятий в комплексе позволит провести реконструкцию быстрее и эффективнее.

