Tramp Kennedi Mərkəzinin təmir işləri üçün bağlandığını açıqlayıb
- 02 fevral, 2026
- 06:46
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, Vaşinqtonun əsas teatr-konsert kompleksi – yaxın vaxtlara qədər Con Kennedi adına İfaçılıq İncəsənəti Mərkəzi kimi tanınan bina – iyul ayında təxminən iki illik yenidənqurma üçün bağlanacaq.
"Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri bu barədə özünün "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində paylaşım edib.
Qeyd olunan məkan 2025-ci il dekabrın 18-dən rəsmi olaraq Con Kennedi və Donald Tramp adına İfaçılıq İncəsənəti Mərkəzi adlanır və 2026-cı il iyulun 4-də bağlanacaq. Trampın sözlərinə görə, kompleks müvəqqəti olaraq rekonstruksiya, yenilənmə və tam yenidənqurma üçün bağlanarsa, "şübhəsiz ki, dünyada öz növünün ən yaxşı ifaçılıq incəsənəti mərkəzinə çevriləcək".
Ağ Evin rəhbərinin sözlərinə görə, mütəxəssislər binanın vəziyyətini qiymətləndiriblər. Onların nəticələri göstərib ki, "Kennedi və Tramp mərkəzini ən yüksək uğur, gözəllik və əzəmət səviyyəsinə çatdırmağın ən sürətli yolu – təxminən iki il ərzində tamaşaları dayandırmaqdır". "Bundan sonra əvvəllər bu kimi məkanlarda keçirilən tədbirlərlə rəqabət aparacaq və onları üstələyəcək təntənəli açılış planlaşdırılır", – deyə Tramp yazıb.
O vurğulayıb ki, kompleksdə kütləvi tədbirlərin müvəqqəti dayandırılması yenidənqurma işlərini daha sürətli və səmərəli şəkildə həyata keçirməyə imkan verəcək.