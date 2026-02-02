Венесуэла экспортировала первую партию сжиженного нефтяного газа
Другие страны
- 02 февраля, 2026
- 05:52
Венесуэла поставила первую партию сжиженного попутного нефтяного газа.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале заявила и.о. президента республики Делси Родригес.
"Я с гордостью делюсь этим событием: танкер Chrysopigi Lady с первым грузом сжиженного [попутного] нефтяного газа вышел из Венесуэлы", - написала она, не уточнив объем поставки.
Родригес указала, что отмечает это событие вместе с рабочим классом. Она выразила уверенность, что экспорт сниженного газа улучшит благосостояние венесуэльского народа.
