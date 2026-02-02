Venesuela mayeləşdirilmiş neft qazının ilk partiyasını ixrac edib
- 02 fevral, 2026
- 06:23
Venesuela ilk mayeləşdirilmiş neft qazı partiyasını ixrac edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin vəzifəsini icra edən Delsi Rodriqes özünün "Telegram" kanalında məlumat paylaşıb.
"Bu hadisəni qürurla paylaşıram: ilk mayeləşdirilmiş neft qazı yükünü daşıyan "Chrysopigi Lady" tankeri Venesueladan yola düşüb", - deyə o, tədarükün həcmini dəqiqləşdirmədən yazıb.
Rodriqes bu hadisəni işçi sinfi ilə birlikdə qeyd etdiyini bildirib. O, mayeləşdirilmiş qaz ixracının Venesuela xalqının rifahını yaxşılaşdıracağına əminliyini ifadə edib.
06:23
