İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Venesuela mayeləşdirilmiş neft qazının ilk partiyasını ixrac edib

    Digər ölkələr
    • 02 fevral, 2026
    • 06:23
    Venesuela mayeləşdirilmiş neft qazının ilk partiyasını ixrac edib

    Venesuela ilk mayeləşdirilmiş neft qazı partiyasını ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin vəzifəsini icra edən Delsi Rodriqes özünün "Telegram" kanalında məlumat paylaşıb.

    "Bu hadisəni qürurla paylaşıram: ilk mayeləşdirilmiş neft qazı yükünü daşıyan "Chrysopigi Lady" tankeri Venesueladan yola düşüb", - deyə o, tədarükün həcmini dəqiqləşdirmədən yazıb.

    Rodriqes bu hadisəni işçi sinfi ilə birlikdə qeyd etdiyini bildirib. O, mayeləşdirilmiş qaz ixracının Venesuela xalqının rifahını yaxşılaşdıracağına əminliyini ifadə edib.

    Venesuela mayeləşdirilmiş neft qazı ixrac
    Венесуэла экспортировала первую партию сжиженного нефтяного газа

    Son xəbərlər

    06:23

    Venesuela mayeləşdirilmiş neft qazının ilk partiyasını ixrac edib

    Digər ölkələr
    05:51
    Foto

    Nyu-Yorkda dondurucu soyuqlar səbəbindən 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:19

    Sorğu: Yaponiyada hakim koalisiya parlamentdə 465 yerdən 300-nü əldə edəcək

    Digər ölkələr
    04:50

    "Kommersant": Rusiya servislərindən məlumat sızmasının həcmi bir ildə 1,5 dəfə artıb

    Region
    04:14

    Britaniyanın ABŞ-dəki keçmiş səfiri Epşteynlə əlaqələrinə görə hakim partiyadan ayrılıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Polşada güclü şaxtalar fonunda 90-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    03:11

    Azərbaycanla Monteneqro arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    02:49

    NATO ölkələrinin HDQ-si Norveç sahillərində təlimlərə başlayır

    Digər ölkələr
    02:07

    Tramp: Venesuela ABŞ-nin 53-cü ştatı ola bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti