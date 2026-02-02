ATƏT-in Baş katibi və İsveçrənin vitse-prezidenti Kiyevdədir
Digər ölkələr
- 02 fevral, 2026
- 14:46
ATƏT-in Baş katibi Feridun Sinirlioğlu İsveçrənin vitse-prezidenti İnyatsio Kassislə birlikdə Kiyevə gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsveçrənin vitse-prezidenti "X" hesabında bildirib.
"Mən, ATƏT-in əməliyyatlar üzrə direktoru bu gün qurumun Baş katibi Feridun Sinirlioğlu ilə birlikdə Kiyevə gəldim. Mən ATƏT-in dialoq platforması kimi rolunu, eləcə də onun beynəlxalq hüquqa və Helsinki prinsiplərinə uyğun olaraq ədalətli və davamlı sülhə nail olmaq səylərini dəstəkləməyə hazır olduğunu təsdiqləmək üçün buradayam", - o yazıb.
Son xəbərlər
15:40
Anar Quliyev: "Şəhərsalma və memarlıq sahəsində gənclər üçün geniş imkanlar yaradılır"Biznes
15:39
Azərbaycan millisinin yeni məşqçisi: "Cüdoçuların inkişafı üçün təcrübəmdən istifadə edəcəyəm"Fərdi
15:37
Bakı Təşəbbüs Qrupu Hindistanın Zikhlərə qarşı kütləvi zorakılığı ilə bağlı hesabat hazırlayıbXarici siyasət
15:34
Ermənistan Hindistanla hərbi-texniki əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan edibRegion
15:34
MM qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları ilk oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
15:33
Milli Məclis WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini birinci oxunuşda qəbul edibDaxili siyasət
15:26
IATA: "Yük daşımaları AZAL-ın gəlirlərinin artırılması üçün ən perspektivli istiqamətlərdən biridir"İnfrastruktur
15:25
"Mərkəzi Asiya-Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsinin əsaslandırmasına dair ilk iclas keçirilibEnergetika
15:24