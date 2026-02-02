İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    ATƏT-in Baş katibi və İsveçrənin vitse-prezidenti Kiyevdədir

    Digər ölkələr
    • 02 fevral, 2026
    • 14:46
    ATƏT-in Baş katibi və İsveçrənin vitse-prezidenti Kiyevdədir

    ATƏT-in Baş katibi Feridun Sinirlioğlu İsveçrənin vitse-prezidenti İnyatsio Kassislə birlikdə Kiyevə gedib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsveçrənin vitse-prezidenti "X" hesabında bildirib.

    "Mən, ATƏT-in əməliyyatlar üzrə direktoru bu gün qurumun Baş katibi Feridun Sinirlioğlu ilə birlikdə Kiyevə gəldim. Mən ATƏT-in dialoq platforması kimi rolunu, eləcə də onun beynəlxalq hüquqa və Helsinki prinsiplərinə uyğun olaraq ədalətli və davamlı sülhə nail olmaq səylərini dəstəkləməyə hazır olduğunu təsdiqləmək üçün buradayam", - o yazıb.

    ATƏT İsveçrə baş katib Ukrayna
    Генсек ОБСЕ и вице-президент Швейцарии прибыли в Киев
    OSCE Sec.-Gen., vice president of Switzerland arrive in Kyiv

    Son xəbərlər

    15:40

    Anar Quliyev: "Şəhərsalma və memarlıq sahəsində gənclər üçün geniş imkanlar yaradılır"

    Biznes
    15:39

    Azərbaycan millisinin yeni məşqçisi: "Cüdoçuların inkişafı üçün təcrübəmdən istifadə edəcəyəm"

    Fərdi
    15:37

    Bakı Təşəbbüs Qrupu Hindistanın Zikhlərə qarşı kütləvi zorakılığı ilə bağlı hesabat hazırlayıb

    Xarici siyasət
    15:34

    Ermənistan Hindistanla hərbi-texniki əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Region
    15:34

    MM qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları ilk oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    15:33

    Milli Məclis WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini birinci oxunuşda qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:26

    IATA: "Yük daşımaları AZAL-ın gəlirlərinin artırılması üçün ən perspektivli istiqamətlərdən biridir"

    İnfrastruktur
    15:25

    "Mərkəzi Asiya-Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsinin əsaslandırmasına dair ilk iclas keçirilib

    Energetika
    15:24

    Trampın xüsusi elçisi sabah İsrailə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti