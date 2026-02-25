Braziliyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb
Digər ölkələr
- 25 fevral, 2026
- 23:51
Braziliyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 40-a yüksəlib, onlarla insan hələ də itkin düşmüş hesab olunur.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yanğınsöndürmə-xilasetmə xidməti məlumat yayıb.
"Braziliyanın cənub-şərqindəki Minas-Jerays ştatında leysan yağışlar nəticəsində ölənlərin sayı 40 nəfərə çatıb", - məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, daşqınlar və torpaq sürüşmələri Juis-di-Fora və Uba şəhərlərində təxminən 3 600 nəfərin təxliyə edilməsinə səbəb olub, 27 nəfər isə hələ də itkin düşmüş hesab olunur.
Axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.
Xatırladaq ki, daha əvvəl Braziliyadakı leysanlar nəticəsində 30 nəfərin öldüyü, daha 39 sakinin isə itkin düşdüyü bildirilmişdi.
Son xəbərlər
23:55
Azərbaycan XİN Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıbXarici siyasət
23:51
Braziliyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıbDigər ölkələr
23:47
Foto
Azərbaycanla Ukrayna arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilibEnergetika
23:40
"Axios": Vaşinqton Tehranla müddətsiz nüvə sazişi bağlamaq istəyirDigər ölkələr
23:32
"Xəzər-Qara dəniz-Avropa" enerji dəhlizi üçün dəniz dibinin tədqiqatları iki mərhələdə aparılacaqEnergetika
23:24
Zelenskinin müşaviri: Ukrayna və ABŞ prezidentləri arasında telefon danışığı 30 dəqiqə çəkib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
23:21
KİV: ABŞ Çinin hərbi fəaliyyətinin izlənilməsini təkmilləşdirmək üçün 12 milyard dollardan çox vəsait xərcləyəcəkDigər ölkələr
23:01
Əraqçi: İran raketlərinin mənzilini bilərəkdən 2 min km-ə qədər məhdudlaşdırıbRegion
22:56