    Braziliyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb

    25 fevral, 2026
    23:51
    Braziliyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 40-a yüksəlib, onlarla insan hələ də itkin düşmüş hesab olunur.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə yanğınsöndürmə-xilasetmə xidməti məlumat yayıb.

    "Braziliyanın cənub-şərqindəki Minas-Jerays ştatında leysan yağışlar nəticəsində ölənlərin sayı 40 nəfərə çatıb", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, daşqınlar və torpaq sürüşmələri Juis-di-Fora və Uba şəhərlərində təxminən 3 600 nəfərin təxliyə edilməsinə səbəb olub, 27 nəfər isə hələ də itkin düşmüş hesab olunur.

    Axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Braziliyadakı leysanlar nəticəsində 30 nəfərin öldüyü, daha 39 sakinin isə itkin düşdüyü bildirilmişdi.

