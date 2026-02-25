Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 40

Число погибших в результате наводнений в Бразилии возросло до 40, десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом свидетельсвуют данные пожарно-спасательной службы.

"Число погибших в результате проливных дождей в юго-восточном бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 40 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наводнения и оползни привели к эвакуации около 3600 человек в городах Жуис-ди-Фора и Уба, при этом 27 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, добавили в службе.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в результате ливней в Бразилии погибло 30 человек, еще 39 жителей пропали без вести.