Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 40
Другие страны
- 25 февраля, 2026
- 23:11
Число погибших в результате наводнений в Бразилии возросло до 40, десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом свидетельсвуют данные пожарно-спасательной службы.
"Число погибших в результате проливных дождей в юго-восточном бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 40 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наводнения и оползни привели к эвакуации около 3600 человек в городах Жуис-ди-Фора и Уба, при этом 27 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, добавили в службе.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее сообщалось, что в результате ливней в Бразилии погибло 30 человек, еще 39 жителей пропали без вести.
