    Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 40

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 23:11
    Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 40

    Число погибших в результате наводнений в Бразилии возросло до 40, десятки человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом свидетельсвуют данные пожарно-спасательной службы.

    "Число погибших в результате проливных дождей в юго-восточном бразильском штате Минас-Жерайс возросло до 40 человек", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что наводнения и оползни привели к эвакуации около 3600 человек в городах Жуис-ди-Фора и Уба, при этом 27 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, добавили в службе.

    Поисково-спасательные работы продолжаются.

    Ранее сообщалось, что в результате ливней в Бразилии погибло 30 человек, еще 39 жителей пропали без вести.

