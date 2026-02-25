Число погибших из-за мощных дождей в Бразилии достигло 30 человек

Число погибших в результате ливней, обрушившихся на бразильский штат Минас-Жерайс, составило 30 человек. Еще 39 жителей числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Отмечается, что проливные дожди вызвали в штате наводнения и оползни. Наиболее пострадали города Жуис-ди-Фора и Уба. Около 440 человек остались без крова. При этом из-под завалов разрушенных зданий удалось спасти 13 жителей. В общей сложности были спасены 208 пострадавших, им уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как ранее сообщил вице-президент Бразилии Жералду Алкмин, власти республики задействовали вооруженные силы, включая вертолеты и военную технику, для поиска и оказания помощи пострадавшим. По информации портала Metr poles, оставшимся без крова жителям будет оказана первоначальная финансовая помощь в размере 800 бразильских реалов (около $155). Средства будут направлены местным властям для закупки матрасов, одежды и продуктов питания.