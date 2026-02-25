İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 25 fevral, 2026
    • 07:55
    Braziliyada güclü yağışlar 30 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Braziliyanın Minas-Jerays ştatını bürüyən güclü yağışlar nəticəsində ölənlərin sayı 30-a çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "CNN Brasil" xəbər yayıb.

    Qeyd olunub ki, təbiət hadisəsi zamanı daha 39 sakin itkin düşüb. Leysan yağışlar ştatda daşqınlara və torpaq sürüşmələrinə səbəb olub.

    Eyni zamanda uçmuş binaların dağıntıları altından 13 sakin xilas edilib. Bütövlükdə 208 nəfər xilas edilib və artıq lazımi tibbi yardım alırlar.

    Braziliyanın vitse-prezidenti Geraldo Alkmin tərəfindən əvvəllər elan edildiyi kimi, hakimiyyət qurbanları axtarmaq və onlara kömək göstərmək üçün helikopterlər və hərbi texnika da daxil olmaqla silahlı qüvvələr səfərbər edib.

    "Metr Poles" portalının məlumatına görə, evsiz sakinlər ilkin olaraq 800 Braziliya realı (təxminən 155 dollar) məbləğində maliyyə yardımı alacaqlar. Vəsaitlər yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən döşəklər, geyim və qida almaq üçün istifadə olunacaq.

