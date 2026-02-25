İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    "Strandja" turnirində Azərbaycanın daha iki boksçusu qələbə qazanıb

    Fərdi
    • 25 fevral, 2026
    • 12:18
    Strandja turnirində Azərbaycanın daha iki boksçusu qələbə qazanıb

    Azərbaycan millisinin daha 2 boksçusu Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən "Strandja" beynəlxalq turnirində qələbə qazanıb.

    "Report" Azərbaycan Boks Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, 55 kq-da Zidan Hümbətov 1/8 finalda Jirayr Sarqsyanla (Ermənistan) döyüşüb.

    Boksçu erməni rəqibinə heç bir şans verməyib və hakimlərin yekdil qərarı ilə qələbə qazanıb – 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28). O, növbəti görüşdə ukraynalı Maksim Zimenko (Ukrayna) ilə üz-üzə gələcək. Döyüş fevralın 27-nə təsadüf edəcək.

    Malik Həsənov (65 kq) turnirə qələbə ilə başlayıb. O, Cakomo Canniottini (İtaliya) məğlub edib. Rəqib zədələndiyi üçün boksçumuz ikinci raundda qalib elan olunub – 4:0 (20:18, 19:19, 20:18, 20:18, 20:18). Həsənov fevralın 26-da 1/8 finalda ilk mərhələdən azad olan Artur Saakyanla (Ermənistan) qarşılaşacaq.

    Qeyd edək ki, yarışa martın 1-də yekun vurulacaq.

    boks Azərbaycan Boks Federasiyası Bolqarıstan millisi Zidan Hümbətov

