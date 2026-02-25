İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Asif Şirəliyev Azərbaycan çempionatındakı mübahisəli epizodlara aydınlıq gətirib

    • 25 fevral, 2026
    • 12:21
    Asif Şirəliyev Azərbaycan çempionatındakı mübahisəli epizodlara aydınlıq gətirib

    Azərbaycan Güləş Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin sədri Asif Şirəliyev gənclər və yeniyetmələr arasında Azərbaycan çempionatının bir neçə görüşündə qeydə alınan mübahisəli epizodlara aydınlıq gətirib.

    "Report" Azərbaycan Güləş Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, turnirin baş hakimi bəzi qaydaları detallı şəkildə izah edib.

    Yarış fevralın 3-13-ü aralığında Gəncə İdman Sarayında təşkil olunub.

    Qeyd edək ki, bu ildən startı verilən layihənin icrasında məqsəd bu sahədə şəffaflığı təmin etmək, güləş qaydaları ilə bağlı maarifləndirməni artırmaqdan ibarətdir.

    Asif Şirəliyev Azərbaycan çempionatındakı mübahisəli epizodlara aydınlıq gətirib

