Asif Şirəliyev Azərbaycan çempionatındakı mübahisəli epizodlara aydınlıq gətirib
Fərdi
- 25 fevral, 2026
- 12:21
Azərbaycan Güləş Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin sədri Asif Şirəliyev gənclər və yeniyetmələr arasında Azərbaycan çempionatının bir neçə görüşündə qeydə alınan mübahisəli epizodlara aydınlıq gətirib.
"Report" Azərbaycan Güləş Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, turnirin baş hakimi bəzi qaydaları detallı şəkildə izah edib.
Yarış fevralın 3-13-ü aralığında Gəncə İdman Sarayında təşkil olunub.
Qeyd edək ki, bu ildən startı verilən layihənin icrasında məqsəd bu sahədə şəffaflığı təmin etmək, güləş qaydaları ilə bağlı maarifləndirməni artırmaqdan ibarətdir.
Asif Şirəliyev Azərbaycan çempionatındakı mübahisəli epizodlara aydınlıq gətirib
Son xəbərlər
13:14
AMEA-nın Qarabağ elmi bölməsi yaradılacaqElm və təhsil
13:12
Qazaxıstanda "Su-30SM" qırıcısı qəzaya uğrayıbRegion
13:06
Azərbaycan qarğıdalı idxalını 62 %-dən çox azaldıbASK
13:06
Ukrayna Rusiyanın kimya zavoduna hücum edib, dörd nəfər ölübDigər ölkələr
13:03
Ceyhun Əmrahov dünya çempionatında qızıl medal hədəfləyirFərdi
12:53
Tbilisi, Kaxeti və Kvemo Kartlidə saxta terror mesajları yayan şübhəlilər saxlanılıbRegion
12:41
Yaqub Mahmudov: "Türkdilli dövlətlər" ifadəsindən əl çəkmək lazımdırElm və təhsil
12:38
Luvr muzeyinin yeni direktoru Kristof Leribo olacaqDigər ölkələr
12:38