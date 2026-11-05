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    İtaliya XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək - Eksklüziv

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2026
    • 14:49
    İtaliya XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək - Eksklüziv

    İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tayani noyabrın sonunda Azərbaycana səfər edəcək.

    Bu barədə "Report"a diplomatik mənbə bildirib.

    Məlumata görə, XİN rəhbəri səfər çərçivəsində Azərbaycanın rəsmi şəxsləri ilə görüşəcək, həmçinin noyabrın 23-də Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunda iştirak edəcək.

    "Forumda iştirak etmək üçün XİN rəhbərini energetika, infrastruktur və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 100-dən çox İtaliya şirkətinin nümayəndəsi müşayiət edəcək", - mənbə qeyd edib.

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