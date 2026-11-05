Глава МИД Италии посетит Азербайджан - Эксклюзив

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни посетит Азербайджан в третьей декаде ноября.

Об этом Report сообщил дипломатический источник.

По его словам, глава МИД в рамках визита проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, а также примет участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку 23 ноября.

"Для участия в форуме главу МИД будут сопровождать представители более 100 итальянских компаний, действующих в секторе энергетики, инфраструктуры и других направлениях", - отметил источник.