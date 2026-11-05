Глава МИД Италии посетит Азербайджан - Эксклюзив
Внешняя политика
- 05 ноября, 2026
- 14:46
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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни посетит Азербайджан в третьей декаде ноября.
Об этом Report сообщил дипломатический источник.
По его словам, глава МИД в рамках визита проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, а также примет участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку 23 ноября.
"Для участия в форуме главу МИД будут сопровождать представители более 100 итальянских компаний, действующих в секторе энергетики, инфраструктуры и других направлениях", - отметил источник.
İtaliya XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək - Eksklüziv
Italian FM to visit Azerbaijan in late November - Exclusive
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