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    Глава МИД Италии посетит Азербайджан - Эксклюзив

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 14:46
    Глава МИД Италии посетит Азербайджан - Эксклюзив

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни посетит Азербайджан в третьей декаде ноября.

    Об этом Report сообщил дипломатический источник.

    По его словам, глава МИД в рамках визита проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, а также примет участие в азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку 23 ноября.

    "Для участия в форуме главу МИД будут сопровождать представители более 100 итальянских компаний, действующих в секторе энергетики, инфраструктуры и других направлениях", - отметил источник.

    Антонио Таяни Азербайджано-итальянские отношения
    İtaliya XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək - Eksklüziv
    Italian FM to visit Azerbaijan in late November - Exclusive
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