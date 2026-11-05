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    Ukraynadan Azərbaycana gətirilən yağda uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    • 05 noyabr, 2026
    • 14:40
    Ukraynadan Azərbaycana gətirilən yağda uyğunsuzluq aşkarlanıb

    Ukraynadan Azərbaycana idxal olunan kərə tərkibli spred yağı məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "Qədiroğlu" MMC tərəfindən idxal edilən, Ukraynanın "Ratnovskiy molokozavod" MMC-də istehsal olunan "Lyuks Golden Ratne 81,5%, 5 kq" əmtəə nişanlı (25.08.2026 - 25.08.2027-ci il istehsal və son istifadə tarixli) kərə tərkibli spred yağı məhsulundan nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb olunub. Müayinələr zamanı məhsul partiyasında uyğunsuzluq aşkar edilib.

    Faktla bağlı məhsul partiyasının dövriyyəsinin dayandırılması və geri çağırılması barədə qərar qəbul olunub. Eyni zamanda, istehsalçı müəssisədən ixracın müvəqqəti məhdudlaşdırılması və sertifikatlaşdırmanın dayandırılması ilə bağlı Ukraynanın müvafiq qurumuna bildiriş göndərilib.

    Xatırladaq ki, bundan öncə Ukraynadan idxal olunan "Renet" müəssisəsinin istehsalı olan yağ məhsulunda da uyğunsuzluq (3-monoxlorpropan1,2-diol (3-MCPD)) aşkarlandığı üçün Ukraynanın Ərzaq Təhlükəsizliyi və İstehlakçıların Müdafiəsi üzrə Dövlət Xidmətinə müvəqqəti məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqinə dair (ixracın dayandırılması) müraciət ünvanlanıb.

    Ukraynadan Azərbaycana gətirilən yağda uyğunsuzluq aşkarlanıb
    Ukraynadan Azərbaycana gətirilən yağda uyğunsuzluq aşkarlanıb
    Ukraynadan Azərbaycana gətirilən yağda uyğunsuzluq aşkarlanıb
    Yağ Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) Ukrayna
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    АПБА приостановил оборот партии украинского спреда после лабораторных анализов
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