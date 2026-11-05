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    АПБА приостановил оборот партии украинского спреда после лабораторных анализов

    Здоровье
    • 05 ноября, 2026
    • 14:57
    АПБА приостановил оборот партии украинского спреда после лабораторных анализов

    В Азербайджане отзовут из оборота партию произведенного в Украине спреда Golden Ratne (81,5%, 5 кг) из-за выявленного в ходе лабораторных исследований несоответствия состава.

    Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), продукция произведена украинским ООО "Ратнівський молокозавод".

    АПБА отобрало образцы продукции и направило их на лабораторные исследования. В результате в партии было выявлено несоответствие состава.

    По данному факту принято решение приостановить оборот партии и отозвать ее. Одновременно компетентному органу Украины направлено уведомление о временном ограничении экспорта продукции предприятия-производителя и приостановлении ее сертификации.

    Ранее несоответствие было выявлено и в импортированной из Украины масложировой продукции предприятия Renet. Исследования обнаружили в ней 3-монохлорпропан-1,2-диол (3-MCPD).

    В связи с этим АПБА обратилось в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с предложением применить временные ограничительные меры, предусматривающие приостановление экспорта.

    АПБА приостановил оборот партии украинского спреда после лабораторных анализов
    АПБА приостановил оборот партии украинского спреда после лабораторных анализов
    АПБА приостановил оборот партии украинского спреда после лабораторных анализов

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА)
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    Ukraynadan Azərbaycana gətirilən yağda uyğunsuzluq aşkarlanıb
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