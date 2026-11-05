АПБА приостановил оборот партии украинского спреда после лабораторных анализов

В Азербайджане отзовут из оборота партию произведенного в Украине спреда Golden Ratne (81,5%, 5 кг) из-за выявленного в ходе лабораторных исследований несоответствия состава.

Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), продукция произведена украинским ООО "Ратнівський молокозавод".

АПБА отобрало образцы продукции и направило их на лабораторные исследования. В результате в партии было выявлено несоответствие состава.

По данному факту принято решение приостановить оборот партии и отозвать ее. Одновременно компетентному органу Украины направлено уведомление о временном ограничении экспорта продукции предприятия-производителя и приостановлении ее сертификации.

Ранее несоответствие было выявлено и в импортированной из Украины масложировой продукции предприятия Renet. Исследования обнаружили в ней 3-монохлорпропан-1,2-диол (3-MCPD).

В связи с этим АПБА обратилось в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с предложением применить временные ограничительные меры, предусматривающие приостановление экспорта.