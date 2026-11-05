Zəfər Günü münasibətilə Gəncədə veloyürüş keçirilib
Fərdi
- 05 noyabr, 2026
- 14:46
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8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Gəncədə, Heydər Əliyev Park-Kompleksində Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə-Daşkəsən Regional Gənclər və İdman İdarəsi və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının (AzVİF) birgə təşkilatçılığı ilə veloyürüş keçirilib.
AZVİF-dən "Report"a verilən məlumata görə, startdan əvvəl Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib, şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
ROEQİUGVM-nin Gəncə bölməsinin idmançıları, tələbə və könüllülərin iştirak etdiyi veloyürüş Zəfər Tağının qarşısında start götürüb və orada da yekunlaşıb.
Tədbirin sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib.
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Ganja hosts cycling event to celebrate Azerbaijan's Victory Day
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