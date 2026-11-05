İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Zəfər Günü münasibətilə Gəncədə veloyürüş keçirilib

    Fərdi
    • 05 noyabr, 2026
    • 14:46
    Zəfər Günü münasibətilə Gəncədə veloyürüş keçirilib

    8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Gəncədə, Heydər Əliyev Park-Kompleksində Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə-Daşkəsən Regional Gənclər və İdman İdarəsi və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının (AzVİF) birgə təşkilatçılığı ilə veloyürüş keçirilib.

    AZVİF-dən "Report"a verilən məlumata görə, startdan əvvəl Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib, şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

    ROEQİUGVM-nin Gəncə bölməsinin idmançıları, tələbə və könüllülərin iştirak etdiyi veloyürüş Zəfər Tağının qarşısında start götürüb və orada da yekunlaşıb.

    Tədbirin sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib.

    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası 8 Noyabr - Zəfər Günü Heydər Əliyev Park-Kompleksi
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