В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы

В Гяндже по случаю 8 ноября - Дня Победы состоялся велопробег.

Как сообщили Report в Федерации велоспорта Азербайджана (ФВА), спортивная акция прошла в парке-комплексе имени Гейдара Алиева при совместной организации исполнительной власти города Гянджа, ФВА и Гянджа-Дашкесанского регионального управления по делам молодежи и спорта.

Велопробег с участием спортсменов, студентов и волонтеров Гянджинского отделения Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту (ROEQİUGVM) стартовал и финишировал перед Триумфальной аркой.

По окончании мероприятия участникам были вручены сертификаты.