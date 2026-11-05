Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы

    Индивидуальные
    • 05 ноября, 2026
    • 15:19
    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы

    В Гяндже по случаю 8 ноября - Дня Победы состоялся велопробег.

    Как сообщили Report в Федерации велоспорта Азербайджана (ФВА), спортивная акция прошла в парке-комплексе имени Гейдара Алиева при совместной организации исполнительной власти города Гянджа, ФВА и Гянджа-Дашкесанского регионального управления по делам молодежи и спорта.

    Велопробег с участием спортсменов, студентов и волонтеров Гянджинского отделения Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту (ROEQİUGVM) стартовал и финишировал перед Триумфальной аркой.

    По окончании мероприятия участникам были вручены сертификаты.

    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы
    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы
    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы
    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы
    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы
    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы
    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы
    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы
    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы
    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы
    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы
    В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы
    8 Ноября - День Победы
    Zəfər Günü münasibətilə Gəncədə veloyürüş keçirilib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    16:23
    Эльнур Мусаев: Рыболовные и аквакультурные хозяйства Азербайджана получат льготы на оборудование
    АПК
    16:09
    Ильхам Алиев поздравил бразильского коллегу
    Внешняя политика
    16:06
    Во Франции протестующие устроили погромы и пожары, полиция применила слезоточивый газ
    В регионе
    16:03
    В Азербайджане в 2027 году усилят налоговое администрирование
    Бизнес
    16:02
    Азербайджан и Эстония обсудили сотрудничество в секторе ИКТ
    ИКТ
    16:02
    В Карабахе будут выделять земельные участки для развития рыбоводства
    АПК
    15:52
    Президент Азербайджана наградил группу представителей медиа
    Медиа
    15:50
    На территории Зангиланского и Губадлинского районов создается Зангиланский агропарк
    Другие
    15:48
    АПБА: Новое законодательство о ветеринарии ужесточит требования к экспорту рыбной продукции
    АПК
    Лента новостей