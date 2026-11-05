В Гяндже прошел велопробег по случаю Дня Победы
Индивидуальные
- 05 ноября, 2026
- 15:19
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В Гяндже по случаю 8 ноября - Дня Победы состоялся велопробег.
Как сообщили Report в Федерации велоспорта Азербайджана (ФВА), спортивная акция прошла в парке-комплексе имени Гейдара Алиева при совместной организации исполнительной власти города Гянджа, ФВА и Гянджа-Дашкесанского регионального управления по делам молодежи и спорта.
Велопробег с участием спортсменов, студентов и волонтеров Гянджинского отделения Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по велосипедному спорту (ROEQİUGVM) стартовал и финишировал перед Триумфальной аркой.
По окончании мероприятия участникам были вручены сертификаты.
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