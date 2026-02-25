Əhliman Əmiraslanov: Psevdo qurumlara qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır
Elm və təhsil
25 fevral, 2026
- 12:18
Bu gün dünyada çox sayda psevdo qurumlar yaradılıb, onlara qarşı mübarizə gücləndirilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri, akademik Əhliman Əmiraslanov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2025-ci il üzrə Ümumi yığıncağında deyib.
Deputat həmçinin hazırda elmi məktəb yaratmağın çətin olduğunu da bildirib:
"Bunu tədqiqatçılar da bilir. Hesab edirəm ki, istər AMEA-nın, istərsə də Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində elmi məktəblərə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Mənim bununla bağlı narahatlıqlarım var".
Ə.Əmiraslanov eyni zamanda tibbi müalicə sahəsində elmi tədqiqatların gücləndirilməsini də məqsədəuyğun sayıb:
"Fikrimcə, təkcə psixoloji deyil, ümumi tibb sahəsində də tədqiqatlar aparılmalıdır".
