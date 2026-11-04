Azərbaycan Atletika Federasiyası seçim prosesi həyata keçirib
Fərdi
- 04 noyabr, 2026
- 17:41
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Azərbaycan Atletika Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Suraxanı Atmalar Bazasında atma növləri üzrə seçim xarakterli sınaq keçirilib.
Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.
Sınaq zamanı idmançılar nizəatma, lövhəatma və çəkicatma növləri üzrə bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.
Seçim prosesi 2027-ci ildə İstanbulda keçiriləcək komandalararası Avropa çempionatına, eləcə də digər nüfuzlu beynəlxalq yarışlara hazırlıq və idmançıların müəyyənləşdirilməsi məqsədi daşıyıb.
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