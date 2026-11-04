İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İSB-nin informasiya sistemi Ehtiyat Mərkəzə köçürülür

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2026
    • 17:39
    İSB-nin informasiya sistemi Ehtiyat Mərkəzə köçürülür

    Sabah İcbari Sığorta Bürosunun (İSB) informasiya sistemində 4 saat müddətində qısamüddətli fasilələr yarana bilər.

    "Report" bu barədə İSB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, fasilələr Büronun informasiya sisteminin Ehtiyat Mərkəzə planlı keçirilməsi ilə əlaqədardır.

    İcbari Sığorta Bürosu (İSB)
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