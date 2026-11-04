İSB-nin informasiya sistemi Ehtiyat Mərkəzə köçürülür
Maliyyə
- 04 noyabr, 2026
- 17:39
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Sabah İcbari Sığorta Bürosunun (İSB) informasiya sistemində 4 saat müddətində qısamüddətli fasilələr yarana bilər.
"Report" bu barədə İSB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, fasilələr Büronun informasiya sisteminin Ehtiyat Mərkəzə planlı keçirilməsi ilə əlaqədardır.
Son xəbərlər
08:54
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)Maliyyə
08:52
Video
Türkiyədə keçirilən əməliyyatlarda 12 nəfər saxlanılıbRegion
08:30
ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilibDigər ölkələr
08:15
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilibHadisə
08:10
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıbİnfrastruktur
08:03
Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlərDigər ölkələr
08:00
Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu GünüdürMedia
07:20
Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölübDigər ölkələr
06:42
Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçiribDigər ölkələr