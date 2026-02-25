İndoneziyada Semeru vulkanı yenidən püskürüb
Digər ölkələr
25 fevral, 2026
- 12:19
İndoneziyanın mərkəzi hissəsində Semeru vulkanı yenidən püskürüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Antara" agentliyinin məlumatında deyilir.
Kül sütunu vulkanın kraterindən 3 min metr və ya dəniz səviyyəsindən 6 676 metr yüksəkliyə qalxıb.
İndoneziyanın Vulkanologiya və Geoloji Fəlakətlərin Nəticələrinin Yumşaldılması Mərkəzi bölgə sakinlərini və turistləri ehtiyatlı olmağı və vulkanın qızmar daşlar püskürməsi riski səbəbindən kraterə 5 km radiusda yaxınlaşmamağı tövsiyə edib.
