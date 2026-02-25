İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İndoneziyada Semeru vulkanı yenidən püskürüb

    Digər ölkələr
    • 25 fevral, 2026
    • 12:19
    İndoneziyada Semeru vulkanı yenidən püskürüb

    İndoneziyanın mərkəzi hissəsində Semeru vulkanı yenidən püskürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Antara" agentliyinin məlumatında deyilir.

    Kül sütunu vulkanın kraterindən 3 min metr və ya dəniz səviyyəsindən 6 676 metr yüksəkliyə qalxıb.

    İndoneziyanın Vulkanologiya və Geoloji Fəlakətlərin Nəticələrinin Yumşaldılması Mərkəzi bölgə sakinlərini və turistləri ehtiyatlı olmağı və vulkanın qızmar daşlar püskürməsi riski səbəbindən kraterə 5 km radiusda yaxınlaşmamağı tövsiyə edib.

    В Индонезии произошло новое извержение вулкана Семеру

