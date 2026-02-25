İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Əli Əsədov TBMM-in komitə sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 25 fevral, 2026
    • 14:19
    Əli Əsədov TBMM-in komitə sədri ilə görüşüb

    Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) Xarici əlaqələr komitəsinin sədri Fuat Oktay ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Görüşdə Bakıda keçirilən Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin Xarici əlaqələr komitələrinin onuncu üçtərəfli iclasının əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirilib, xüsusilə parlamentlərarası əməkdaşlığın yüksək səviyyəsi təqdir edilib.

    Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin müxtəlif sahələrdə daha da genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.

    Али Асадов обсудил с Фуатом Октаем развитие азербайджано-турецких отношений
    Ali Asadov discusses development of Azerbaijan–Türkiye relations with Fuat Oktay

