Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Али Асадов обсудил с Фуатом Октаем развитие азербайджано-турецких отношений

    Внешняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 14:43
    Али Асадов обсудил с Фуатом Октаем развитие азербайджано-турецких отношений

    Премьер Али Асадов встретился в Баку с председателем комитета по внешним связям парламента Турции Фуатом Октаем, находящимся с визитом в Азербайджане.

    Как сообщили Report в Кабмине, в ходе встречи стороны подчеркнули значение 10-й трехсторонней встречи комитетов по иностранным делам парламентов Турции, Азербайджана и Грузии, состоявшейся накануне в Баку.

    Было отмечено, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией динамично развиваются во всех сферах, а межпарламентское сотрудничество остается одним из ключевых направлений стратегического партнерства.

    Собеседники также обсудили перспективы дальнейшего расширения азербайджано-турецкого взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной областях.

    Али Асадов Фуат Октай Турция Азербайджан Кабмин Азербайджана парламент Турции
    Əli Əsədov TBMM-in komitə sədri ilə görüşüb
    Ali Asadov discusses development of Azerbaijan–Türkiye relations with Fuat Oktay

    Последние новости

    14:44

    Зеленский раскрыл повестку встречи Умерова с американскими переговорщиками

    Другие страны
    14:43

    Али Асадов обсудил с Фуатом Октаем развитие азербайджано-турецких отношений

    Внешняя политика
    14:37
    Фото

    В Париже прошла памятная церемония, посвященная трагическим событиям в Ходжалы

    Другие страны
    14:34

    В Кюрдамире грузовик насмерть сбил 77-летнего мужчину

    Происшествия
    14:25

    Moody's прогнозирует ускорение роста ВВП Азербайджана

    Финансы
    14:21
    Фото

    Азербайджан и ИБР обсудили ускорение реализации приоритетных проектов

    Бизнес
    14:20
    Фото

    В парламенте Турции почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    14:19

    СМИ: Значение Южного Кавказа во внешней политике США возрастает

    Внешняя политика
    14:04
    Фото

    SOCAR планирует создать региональный промцентр совместно с Samsung E&A Co., Ltd.

    Энергетика
    Лента новостей