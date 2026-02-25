İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Papoyan: Azərbaycan benzini Ermənistanda çox sürətlə satılır

    Energetika
    • 25 fevral, 2026
    • 17:50
    Papoyan: Azərbaycan benzini Ermənistanda çox sürətlə satılır

    Azərbaycan benzini Ermənistan bazarında yüksək tələbata malikdir, o çox sürətlə satılır.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə iqtisadiyyat naziri Gevorq Papoyan məlumat verib.

    "Azərbaycan benzini (Ermənistanda - red.) çox sürətlə istehlak olunur. Nə qədər çox idxal ediriksə, bir o qədər tez sərf edilir. O (Azərbaycan benzini - red.) bitdikdə, (Ermənistanda - red.) benzin qiymətləri artır", - nazir bildirib.

    Azərbaycan Ermənistana neft məhsullarının tədarükünə ötən ilin dekabrında başlayıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, dekabrda Ermənistana 788,8 min ABŞ dolları dəyərində 1 min 210,28 ton "Premium Euro-95" markalı avtomobil benzini tədarük edilib.

    Xatırladaq ki, bu gün Azərbaycan Ermənistana 4 500 ton dizel yanacağı göndərib.

    Gevork Papoyan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
