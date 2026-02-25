İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub
Daxili siyasət
25 fevral, 2026
- 16:04
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva fevralın 25-də Xocavənd rayonunun Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olublar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
