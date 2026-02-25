Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklər
Xarici siyasət
- 25 fevral, 2026
- 17:35
Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Yakov Milatoviç və Qordana Silyanovska-Davkova Azərbaycana səfər edəcəklər.
"Report"un Balkan bürosunun məlumatına görə, səfərlər mart ayında baş tutacaq.
Onlar Bakıda 12-14 mart tarixlərində keçiriləcək XIII Qlobal Forumda iştirak edəcəklər.
