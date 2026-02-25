İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklər

    Xarici siyasət
    • 25 fevral, 2026
    • 17:35
    Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklər

    Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Yakov Milatoviç və Qordana Silyanovska-Davkova Azərbaycana səfər edəcəklər.

    "Report"un Balkan bürosunun məlumatına görə, səfərlər mart ayında baş tutacaq.

    Onlar Bakıda 12-14 mart tarixlərində keçiriləcək XIII Qlobal Forumda iştirak edəcəklər.

    Monteneqro Şimali Makedoniya XIII Qlobal Bakı Forumu
    Президенты Черногории и Северной Македонии посетят Азербайджан

