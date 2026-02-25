Президенты Черногории и Северной Македонии посетят Азербайджан
Внешняя политика
- 25 февраля, 2026
- 17:52
Президенты Черногории и Северной Македонии Яков Милатович и Гордана Силяновская-Давкова посетят Азербайджан.
Как сообщает балканское бюро Report, визиты осуществятся в марте.
Главы государств примут участие в XIII Глобальном форуме, который пройдет в Баку 12-14 марта.
Последние новости
18:40
Фото
В Киноцентре Низами состоялась премьера документального фильма о Ходжалинском геноцидеВнутренняя политика
18:39
Фото
Посольство Литвы почтило память жертв Ходжалинского геноцидаВнутренняя политика
18:36
FA оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за потасовку на матче АПЛФутбол
18:22
Азербайджан возобновил импорт грузовых автомобилей из СловакииБизнес
18:15
Фото
Первый резидент-посол Сомали вручил копии верительных грамот Джейхуну БайрамовуВнешняя политика
18:13
Фото
Народные артисты и художники Азербайджана получили Почетные дипломы МинкультурыKультурная политика
18:11
Виктор Майко: Азербайджан - стратегический партнер Украины в энергетикеВ регионе
18:03
Фото
Азербайджан отправил в Армению 4 500 тонн дизельного топлива по железной дорогеИнфраструктура
17:55