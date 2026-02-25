Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Президенты Черногории и Северной Македонии посетят Азербайджан

    Внешняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 17:52
    Президенты Черногории и Северной Македонии посетят Азербайджан

    Президенты Черногории и Северной Македонии Яков Милатович и Гордана Силяновская-Давкова посетят Азербайджан.

    Как сообщает балканское бюро Report, визиты осуществятся в марте.

    Главы государств примут участие в XIII Глобальном форуме, который пройдет в Баку 12-14 марта.

