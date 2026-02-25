Президенты Черногории и Северной Македонии посетят Азербайджан

Президенты Черногории и Северной Македонии Яков Милатович и Гордана Силяновская-Давкова посетят Азербайджан.

Как сообщает балканское бюро Report, визиты осуществятся в марте.

Главы государств примут участие в XIII Глобальном форуме, который пройдет в Баку 12-14 марта.