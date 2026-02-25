Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ходжавенд

Минтранспорта Казахстана: Грузоперевозки по ТМТМ в 2026г составят 5,2 млн тонн В регионе

Температура воздуха понизится на 8 градусов, подует сильный ветер - ОБНОВЛЕНО Экология

Си Цзиньпин: КНР и Германии нужно содействовать развитию стратегического партнерства - ОБНОВЛЕНО Другие страны

Роберт Фицо назвал возможную дату возобновления прокачки нефти по "Дружбе" Другие страны

Фото В Баку прошла акция по посадке деревьев в память о жертвах Ходжалы Экология

Фото В Пакистане отметили 34-ую годовщину Ходжалинского геноцида Внутренняя политика

Папикян и Лариджани обсудили перспективы развития связей между Арменией и Ираном В регионе

Азербайджан и Израиль обсудили развитие сотрудничества в аграрном секторе Внешняя политика