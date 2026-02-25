Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ходжавенд

    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 16:17
    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ходжавенд

    25 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работами, проделанными в селе Ходжавенд Ходжавендского района.

    Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    İlham Əliyev Xocavənd kəndində görülmüş işlərlə tanış olub
    President Ilham Aliyev inspects reconstruction progress in Khojavend Village

