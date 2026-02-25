İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Azərbaycan Slovakiyadan yük avtomobillərinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    • 25 fevral, 2026
    • 17:42
    Azərbaycan Slovakiyadan yük avtomobillərinin idxalını bərpa edib

    Ötən il Azərbaycan 99,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 8 min 163 ədəd yük avtomobili idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 30 %, kəmiyyət olaraq – 3 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Almaniyadan 51 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 14 % az) 5 min 609 ədəd (-11 %), Çindən 23,8 milyon ABŞ dolları dəyərində (-39 %) 1 min 652 ədəd (+52 %), İtaliyadan 9 milyon ABŞ dolları dəyərində (+2,8 dəfə) 282 ədəd (+88 %), Belarusdan 4,2 milyon ABŞ dolları dəyərində (+5 dəfə) 80 ədəd (+2,9 dəfə), İspaniyadan 3,85 milyon ABŞ dolları dəyərində (-71 %) 182 ədəd (+2,8 dəfə) yük avtomobili alıb.

    Azərbaycan 3 il 10 aylıq fasilənin ardından Slovakiyadan (189 min ABŞ dolları dəyərində 10 ədəd) tədarükü bərpa edib.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Yük avtomobili Almaniya Çin İtaliya Belarus İspaniya Slovakiya

    Son xəbərlər

    17:50

    Papoyan: Azərbaycan benzini Ermənistanda çox sürətlə satılır

    Energetika
    17:46

    Dünya Bankı: Azərbaycanda qadınların əmək fəaliyyəti ilə bağlı 674 məhdudiyyət ləğv edilib

    İqtisadiyyat
    17:42

    Azərbaycan Slovakiyadan yük avtomobillərinin idxalını bərpa edib

    Biznes
    17:37
    Foto

    Azərbaycandan Ermənistana 4 500 ton dizel yanacağı Güzdəkdən yola salınır

    İnfrastruktur
    17:35

    Monteneqro və Şimali Makedoniya prezidentləri Azərbaycana səfər edəcəklər

    Xarici siyasət
    17:32

    Dünya çempionu karyerasını Almaniyada davam etdirə bilər

    Futbol
    17:26
    Foto

    Türkiyə parlamentində Xocalı faciəsindən bəhs edən "Haradasınız 13-lər" kitabının təqdimatı olub

    Daxili siyasət
    17:23

    Qazaxıstanın Nəqliyyat Nazirliyi: Bu il Orta Dəhlizlə 5,2 milyon ton yük daşınacaq

    Region
    17:22

    Kristian Kivu "İnter"lə müqaviləsinin müddətini 2028-ci ilə qədər uzadacaq

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti