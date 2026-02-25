Azərbaycan Slovakiyadan yük avtomobillərinin idxalını bərpa edib
- 25 fevral, 2026
- 17:42
Ötən il Azərbaycan 99,1 milyon ABŞ dolları dəyərində 8 min 163 ədəd yük avtomobili idxal edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 30 %, kəmiyyət olaraq – 3 % azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycan Almaniyadan 51 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 14 % az) 5 min 609 ədəd (-11 %), Çindən 23,8 milyon ABŞ dolları dəyərində (-39 %) 1 min 652 ədəd (+52 %), İtaliyadan 9 milyon ABŞ dolları dəyərində (+2,8 dəfə) 282 ədəd (+88 %), Belarusdan 4,2 milyon ABŞ dolları dəyərində (+5 dəfə) 80 ədəd (+2,9 dəfə), İspaniyadan 3,85 milyon ABŞ dolları dəyərində (-71 %) 182 ədəd (+2,8 dəfə) yük avtomobili alıb.
Azərbaycan 3 il 10 aylıq fasilənin ardından Slovakiyadan (189 min ABŞ dolları dəyərində 10 ədəd) tədarükü bərpa edib.