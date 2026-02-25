Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Азербайджан возобновил импорт грузовых автомобилей из Словакии

    Бизнес
    25 февраля, 2026
    18:22
    Азербайджан возобновил импорт грузовых автомобилей из Словакии

    Азербайджан импортировал в 2025 году 8 163 грузовых автомобиля стоимостью $99,1 млн, что на 30% меньше в стоимостном выражении и на 3% меньше в количественном по сравнению с показателем 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    В отчетный период Азербайджан закупил грузовые автомобили из Германии - 5 609 единиц (-11 %) стоимостью $51 млн (на 14 % меньше показателя годом ранее), из Китая - 1 652 единицы (+52 %) стоимостью $23,8 млн (-39 %), из Италии - 282 единицы (+88 %) стоимостью $9 млн (+2,8 раза), из Беларуси - 80 единиц (+2,9 раза) стоимостью $4,2 млн (+5 раз), из Испании - 182 единицы (+2,8 раза) стоимостью $3,85 млн (-71 %).

    Азербайджан после более трехлетнего перерыва возобновил поставки из Словакии (10 единиц стоимостью $189 тыс.).

    Azərbaycan Slovakiyadan yük avtomobillərinin idxalını bərpa edib

    Лента новостей