    Monteneqronun dövlət katibi Dino Tutundjiç Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 25 fevral, 2026
    • 19:03
    Monteneqronun dövlət katibi Dino Tutundjiç Azərbaycana səfər edəcək

    Monteneqronun Energetika və Mədənçilik Nazirliyinin dövlət katibi Dino Tutundjiç Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report"un Balkan bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, səfər mart ayında baş tutacaq.

    Səfərin məqsədi martın 3-də Bakıda keçiriləcək Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclasında iştirak etməkdir.

