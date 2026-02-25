Monteneqronun dövlət katibi Dino Tutundjiç Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 25 fevral, 2026
- 19:03
Monteneqronun Energetika və Mədənçilik Nazirliyinin dövlət katibi Dino Tutundjiç Azərbaycana səfər edəcək.
"Report"un Balkan bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, səfər mart ayında baş tutacaq.
Səfərin məqsədi martın 3-də Bakıda keçiriləcək Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci iclası və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclasında iştirak etməkdir.
