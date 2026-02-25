Госсекретарь Черногории Дино Тутунджич посетит Азербайджан

Государственный секретарь Министерства энергетики и горного дела Черногории Дино Тутунджич посетит Азербайджан в марте.

Как сообщает балканское бюро Report, целью визита является участие в 12-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 4-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, которые пройдут 3 марта в Баку.