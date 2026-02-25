Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Папоян: Бензин из Азербайджана раскупается в Армении очень быстро

    Азербайджанский бензин пользуется высоким спросом на армянском рынке, он раскупается очень быстро.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам министр экономики Армении Геворг Папоян.

    "Азербайджанский бензин потребляется (в Армении - ред.) очень быстро. Чем больше мы импортируем, тем быстрее он расходуется. Когда он (азербайджанский бензин - ред.) заканчивается, цены на бензин (в Армении - ред.) растут",- заявил министр.

    Азербайджан начал поставки нефтепродуктов в Армению в декабре прошлого года. По данным Госкомстата, в декабре объем поставок составил 1 тыс. 210,28 тонн автомобильного бензина марки Premium Euro-95 на сумму $788,8 тыс.

    Напомним, что сегодня Азербайджан отправил в Армению 4 500 тонн дизельного топлива.

