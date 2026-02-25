Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura start verilib
Komanda
- 25 fevral, 2026
- 19:17
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutub.
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində üz-üzə gələn "Gənclər" və "Ordu" komandalarının duelində ikincilər 3:0 hesablı qələbəyə sevinib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında isə "Neftçi" "Azərreyl"ə 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.
Qeyd edək ki, XV tura fevralın 28-də yekun vurulacaq.
