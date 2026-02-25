Litva səfirliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib
Xarici siyasət
- 25 fevral, 2026
- 18:48
Litvanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları Bakıda "Ana harayı" abidəsinin önünə gül dəstələri qoyaraq Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin feysbuk sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.
"Bu, dərin hüzn günüdür. Biz Azərbaycanda bu cür kəskin hiss olunan itki ağrısını bölüşürük", - məlumatda qeyd olunub.
Səfirlikdən, həmçinin bildirilib ki, bu cür faciələrin bir daha təkrarlanmaması üçün tarixi yaddaşın qorunması zəruridir.
Son xəbərlər
19:22
Britaniyada ilk Ukrayna dron istehsalı zavodu açılıbDigər ölkələr
19:17
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura start verilibKomanda
19:08
Sabah Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcəkİnfrastruktur
19:03
Monteneqronun dövlət katibi Dino Tutundjiç Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
18:48
Foto
Litva səfirliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edibXarici siyasət
18:43
Viktor Mayko: Azərbaycan energetika sahəsində Ukraynanın strateji tərəfdaşıdırEnergetika
18:39
Oğuzda 40 ağacı kəsməkdə şübhəli bilinən şəxsə cinayət işi açılıbHadisə
18:32
FA "Çelsi" və "Vest Hem"in futbolçularının aqressiv davranışına görə cərimə tətbiq edibFutbol
18:18