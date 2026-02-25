İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Litva səfirliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

    Xarici siyasət
    • 25 fevral, 2026
    • 18:48
    Litva səfirliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

    Litvanın Azərbaycandakı səfirliyinin əməkdaşları Bakıda "Ana harayı" abidəsinin önünə gül dəstələri qoyaraq Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik nümayəndəliyin feysbuk sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib.

    "Bu, dərin hüzn günüdür. Biz Azərbaycanda bu cür kəskin hiss olunan itki ağrısını bölüşürük", - məlumatda qeyd olunub.

    Səfirlikdən, həmçinin bildirilib ki, bu cür faciələrin bir daha təkrarlanmaması üçün tarixi yaddaşın qorunması zəruridir.

    Litva səfirliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib
    Litva səfirliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

    Litva Xocalı soyqırımı səfirlik
    Foto
    Посольство Литвы почтило память жертв Ходжалинского геноцида
    Foto
    Lithuanian Embassy honored memory of Khojaly genocide victims

    Son xəbərlər

    19:22

    Britaniyada ilk Ukrayna dron istehsalı zavodu açılıb

    Digər ölkələr
    19:17

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura start verilib

    Komanda
    19:08

    Sabah Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    19:03

    Monteneqronun dövlət katibi Dino Tutundjiç Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    18:48
    Foto

    Litva səfirliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

    Xarici siyasət
    18:43

    Viktor Mayko: Azərbaycan energetika sahəsində Ukraynanın strateji tərəfdaşıdır

    Energetika
    18:39

    Oğuzda 40 ağacı kəsməkdə şübhəli bilinən şəxsə cinayət işi açılıb

    Hadisə
    18:32

    FA "Çelsi" və "Vest Hem"in futbolçularının aqressiv davranışına görə cərimə tətbiq edib

    Futbol
    18:18

    Audiovizual Şura: Proqramların bağlanması, aparıcının efirdən uzaqlaşdırılması bizim səlahiyyətimizdə deyil

    Media
    Bütün Xəbər Lenti