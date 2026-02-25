Посольство Литвы почтило память жертв Ходжалинского геноцида

Сотрудники посольства Литвы в Азербайджане отдали дань памяти жертвам Ходжалинского геноцида, возложив цветы к памятнику "Крик матери" в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в публикации диппредставительства в соцсети Facebook.

"Это день глубокой скорби. Мы разделяем боль утраты, которая до сих пор так остро ощущается в Азербайджане", - говорится в сообщении.

В посольстве также заявили, что сохранение исторической памяти необходимо для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.