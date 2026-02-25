Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Посольство Литвы почтило память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 18:39
    Посольство Литвы почтило память жертв Ходжалинского геноцида

    Сотрудники посольства Литвы в Азербайджане отдали дань памяти жертвам Ходжалинского геноцида, возложив цветы к памятнику "Крик матери" в Баку.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации диппредставительства в соцсети Facebook.

    "Это день глубокой скорби. Мы разделяем боль утраты, которая до сих пор так остро ощущается в Азербайджане", - говорится в сообщении.

    В посольстве также заявили, что сохранение исторической памяти необходимо для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.

    Посольство Литвы почтило память жертв Ходжалинского геноцида
    Посольство Литвы почтило память жертв Ходжалинского геноцида
    Литва Азербайджан Ходжалинский геноцид
    Фото
    Litva səfirliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

    Последние новости

    18:40
    Фото

    В Киноцентре Низами состоялась премьера документального фильма о Ходжалинском геноциде

    Внутренняя политика
    18:39
    Фото

    Посольство Литвы почтило память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    18:36

    FA оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за потасовку на матче АПЛ

    Футбол
    18:22

    Азербайджан возобновил импорт грузовых автомобилей из Словакии

    Бизнес
    18:15
    Фото

    Первый резидент-посол Сомали вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

    Внешняя политика
    18:13
    Фото

    Народные артисты и художники Азербайджана получили Почетные дипломы Минкультуры

    Kультурная политика
    18:11

    Виктор Майко: Азербайджан - стратегический партнер Украины в энергетике

    В регионе
    18:03
    Фото

    Азербайджан отправил в Армению 4 500 тонн дизельного топлива по железной дороге

    Инфраструктура
    17:55

    Швейцария выплатит по $56 тыс. семьям жертв пожара на горнолыжном курорте

    Другие страны
    Лента новостей