Посольство Литвы почтило память жертв Ходжалинского геноцида
Внутренняя политика
- 25 февраля, 2026
- 18:39
Сотрудники посольства Литвы в Азербайджане отдали дань памяти жертвам Ходжалинского геноцида, возложив цветы к памятнику "Крик матери" в Баку.
Как передает Report, об этом говорится в публикации диппредставительства в соцсети Facebook.
"Это день глубокой скорби. Мы разделяем боль утраты, которая до сих пор так остро ощущается в Азербайджане", - говорится в сообщении.
В посольстве также заявили, что сохранение исторической памяти необходимо для того, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.
Последние новости
18:40
Фото
В Киноцентре Низами состоялась премьера документального фильма о Ходжалинском геноцидеВнутренняя политика
18:39
Фото
Посольство Литвы почтило память жертв Ходжалинского геноцидаВнутренняя политика
18:36
FA оштрафовала "Челси" и "Вест Хэм" за потасовку на матче АПЛФутбол
18:22
Азербайджан возобновил импорт грузовых автомобилей из СловакииБизнес
18:15
Фото
Первый резидент-посол Сомали вручил копии верительных грамот Джейхуну БайрамовуВнешняя политика
18:13
Фото
Народные артисты и художники Азербайджана получили Почетные дипломы МинкультурыKультурная политика
18:11
Виктор Майко: Азербайджан - стратегический партнер Украины в энергетикеВ регионе
18:03
Фото
Азербайджан отправил в Армению 4 500 тонн дизельного топлива по железной дорогеИнфраструктура
17:55