İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Premyer Liqa: Mart ayının oyun proqramı açıqlanıb

    Futbol
    • 25 fevral, 2026
    • 18:11
    Premyer Liqa: Mart ayının oyun proqramı açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında XXIII, XXIV və XXV turun oyun cədvəlləri açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Misli Premyer Liqası

    XXIII tur

    7 mart

    15:00. "Karvan-Yevlax" – "Sumqayıt"

    Yevlax şəhər stadionu

    8 mart

    15:00. "Şamaxı" – "İmişli"

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:15."Qarabağ" – "Araz-Naxçıvan"

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

    9 mart

    18:30. "Zirə" - "Kəpəz"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    20:30. "Neftçi" – "Turan Tovuz"

    "Palms Sports Arena"

    10 mart

    19:15."Sabah" – "Qəbələ"

    "Bank Respublika Arena"

    XXIV tur

    13 mart

    18:30. "Araz-Naxçıvan" – "Karvan-Yevlax"

    "Liv Bona Dea Arena"

    20:30. "Sumqayıt" – "Şamaxı"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    14 mart

    15:00. "İmişli" – "Sabah"

    Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu

    19:15. "Zirə" - "Qarabağ"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    15 mart

    15:00. "Kəpəz" – "Turan Tovuz"

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Qəbələ" – "Neftçi"

    Qəbələ şəhər stadionu

    XXV tur

    18 mart

    15:00. "Şamaxı" – "Araz-Naxçıvan"

    Şamaxı şəhər stadionu

    19 mart

    15:00. "Karvan-Yevlax" – "Zirə"

    Yevlax şəhər stadionu

    19:15. "Sabah" – "Sumqayıt"

    "Bank Respublika Arena"

    20 mart

    15:00. "Kəpəz" – "Qarabağ"

    Yevlax şəhər stadionu

    19:15. "Neftçi" - "İmişli"

    "Palms Sports Arena"

    21 mart

    16:00 "Turan Tovuz" – "Qəbələ"

    (Bu görüşün məkanı ilə bağlı PFL-in Tovuz şəhər stadionunu qiymətləndirməsindən sonra qərar veriləcək)

    Futbol xəbərləri PFL oyun cədvəli

    Son xəbərlər

    19:22

    Britaniyada ilk Ukrayna dron istehsalı zavodu açılıb

    Digər ölkələr
    19:17

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura start verilib

    Komanda
    19:08

    Sabah Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    19:03

    Monteneqronun dövlət katibi Dino Tutundjiç Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    18:48
    Foto

    Litva səfirliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

    Xarici siyasət
    18:43

    Viktor Mayko: Azərbaycan energetika sahəsində Ukraynanın strateji tərəfdaşıdır

    Energetika
    18:39

    Oğuzda 40 ağacı kəsməkdə şübhəli bilinən şəxsə cinayət işi açılıb

    Hadisə
    18:32

    FA "Çelsi" və "Vest Hem"in futbolçularının aqressiv davranışına görə cərimə tətbiq edib

    Futbol
    18:18

    Audiovizual Şura: Proqramların bağlanması, aparıcının efirdən uzaqlaşdırılması bizim səlahiyyətimizdə deyil

    Media
    Bütün Xəbər Lenti