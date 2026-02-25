Premyer Liqa: Mart ayının oyun proqramı açıqlanıb
- 25 fevral, 2026
- 18:11
Misli Premyer Liqasında XXIII, XXIV və XXV turun oyun cədvəlləri açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Misli Premyer Liqası
XXIII tur
7 mart
15:00. "Karvan-Yevlax" – "Sumqayıt"
Yevlax şəhər stadionu
8 mart
15:00. "Şamaxı" – "İmişli"
Şamaxı şəhər stadionu
19:15."Qarabağ" – "Araz-Naxçıvan"
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
9 mart
18:30. "Zirə" - "Kəpəz"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
20:30. "Neftçi" – "Turan Tovuz"
"Palms Sports Arena"
10 mart
19:15."Sabah" – "Qəbələ"
"Bank Respublika Arena"
XXIV tur
13 mart
18:30. "Araz-Naxçıvan" – "Karvan-Yevlax"
"Liv Bona Dea Arena"
20:30. "Sumqayıt" – "Şamaxı"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
14 mart
15:00. "İmişli" – "Sabah"
Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionu
19:15. "Zirə" - "Qarabağ"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
15 mart
15:00. "Kəpəz" – "Turan Tovuz"
Yevlax şəhər stadionu
18:00. "Qəbələ" – "Neftçi"
Qəbələ şəhər stadionu
XXV tur
18 mart
15:00. "Şamaxı" – "Araz-Naxçıvan"
Şamaxı şəhər stadionu
19 mart
15:00. "Karvan-Yevlax" – "Zirə"
Yevlax şəhər stadionu
19:15. "Sabah" – "Sumqayıt"
"Bank Respublika Arena"
20 mart
15:00. "Kəpəz" – "Qarabağ"
Yevlax şəhər stadionu
19:15. "Neftçi" - "İmişli"
"Palms Sports Arena"
21 mart
16:00 "Turan Tovuz" – "Qəbələ"
(Bu görüşün məkanı ilə bağlı PFL-in Tovuz şəhər stadionunu qiymətləndirməsindən sonra qərar veriləcək)