    В Индонезии произошло новое извержение вулкана Семеру

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 11:27
    В Индонезии произошло новое извержение вулкана Семеру

    Новое извержение вулкана Семеру зафиксировано в центральной части Индонезии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Antara.

    Пепел достиг высоты 3 тыс. м над кратером вулкана, или 6 676 м над уровнем моря.

    В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии призвали жителей региона и туристов соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.

