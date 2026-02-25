В Индонезии произошло новое извержение вулкана Семеру
Другие страны
- 25 февраля, 2026
- 11:27
Новое извержение вулкана Семеру зафиксировано в центральной части Индонезии.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Antara.
Пепел достиг высоты 3 тыс. м над кратером вулкана, или 6 676 м над уровнем моря.
В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии призвали жителей региона и туристов соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.
Последние новости
11:50
В Азербайджане могут установить минимальный порог скорости интернетаИКТ
11:49
Облачные решения названы главным вызовом кибербезопасности в АзербайджанеИКТ
11:48
Расширен список потребителей электроэнергии первой категорииЭнергетика
11:47
Никол Пашинян отправился в Польшу с двухдневным официальным визитомВ регионе
11:44
Анар Керимов возглавил конкурсную комиссию по продаже активов AqrarkreditФинансы
11:34
Фридрих Мерц прибыл в Китай с двухдневным визитомДругие страны
11:31
Фото
В Баку проходит консультативная встреча с делегацией НАТОАрмия
11:27
В Индонезии произошло новое извержение вулкана СемеруДругие страны
11:11