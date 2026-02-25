В Индонезии произошло новое извержение вулкана Семеру

Новое извержение вулкана Семеру зафиксировано в центральной части Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Antara.

Пепел достиг высоты 3 тыс. м над кратером вулкана, или 6 676 м над уровнем моря.

В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии призвали жителей региона и туристов соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.